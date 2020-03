Bon plan : les imprimantes à moins de 50 € pour imprimer son attestation de déplacement

De nombreuses personnes ne disposent pas d’imprimantes de nos jours, pourtant très utiles en cette période de confinement et de covid-19.

Les personnes n'ayant pas d'imprimante se retrouvent très handicapées en ce moment suite à l'obligation de disposer d'une attestation de déplacement sur l'honneur évoquant les raisons de nos sorties pendant le confinement en France pour cause de coronavirus. Pour ceux qui en ont déjà assez de rédiger cette dernière à la main, et étant donné que la version électronique n'est plus acceptée, de nombreux e-commerçants proposent leurs imprimantes avec de belles réductions.

Voici donc une liste de plusieurs imprimantes à moins de 50 €

