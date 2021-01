De nombreuses imprimantes 3D en promotion dont les Sidewinder X1, Qidi Tech, Ender-3 Max ...

Le bon plan du jour concerne Gearbest qui propose une nouvelle opération promotionnelle sur la vente d'imprimantes 3D pour la nouvelle année 2021. Vous pourrez trouver de nombreuses imprimantes 3D en promotion, mais également des filaments spéciaux.

Vous pourrez trouver toutes les promotions sur la page dédiée.

Vous pourrez par exemple profiter de l'imprimante Sidewinder X-1 qui dispose d'une synchronisation des deux axes Z pour empêcher les décalages de hauteur de la potence et d'une configuration directe drive avec extrudeur Titan et tête V6. Une LED permet d'éclairer la zone d'impression.

L'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 est équipée d'un châssis all in one, d'un écran tactile couleur, du direct drive, d'un montant aluminium surdimensionné pour plus de stabilité, de drivers TMC 2208, d'un volume d'impression de 300x300x400 mm, d'un fonctionnement 24 volts... En résumé, elle possède ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché comme vous pourrez le découvrir dans notre test.

Elle est également livrée avec un plateau en verre type Ultrabase et propose un détecteur de fin de filament, une reprise d'impression en cas de coupure, des coupleurs Z brevetés ainsi que des capteurs optiques (et non à lamelles).

Vous pourrez profiter de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X1 à 317 € seulement avec le coupon Q5ADA5B76F512000 et une livraison gratuite depuis l'Allemagne.



Nous vous avons également préparé une liste non exhaustive des promotions disponibles sur Gearbest en ce moment :

Quand elle est disponible, n'oubliez pas de choisir de préférence la livraison via Colissimo en sélectionnant l'option "Priority Line > French Line" lors de votre commande.

