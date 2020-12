AliExpress : l'Inde poursuit son bannissement d'applications chinoises

Depuis mi-2020, l'Inde a commencé à interdire des applications mobiles chinoises ou liées à la Chine. En juin, la sanction est ainsi tombée pour 59 applications, puis 118 autres applications en septembre. Parmi celles-ci, TikTok, WeChat, Baidu ou encore PUBG Mobile.

Fin novembre, le ministère indien des technologies de l'information a annoncé le bannissement de 43 autres applications mobiles. L'application de shopping AliExpress est probablement celle à l'ampleur la plus importante dans la nouvelle liste.

La position du gouvernement de l'Inde ne varie pas. " Le gouvernement s'est engagé à protéger les intérêts des citoyens, la souveraineté et l'intégrité de l'Inde sur tous les fronts, et il prendra toutes les mesures possibles pour garantir cela. "

L'excuse de la sécurité nationale ?

Pour les applications mobiles dont l'accès est proscrit pour les citoyens en Inde, le gouvernement de New Delhi met en avant des contributions selon lesquelles elles " s'engagent dans des activités préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde, la sécurité de l'État et à l'ordre public. "

Par le passé et dans un contexte géopolitique par ailleurs tendu, l'Inde avait été un peu plus explicite en évoquant " le vol et la transmission de données d'utilisateurs " de manière non autorisée à des serveurs situés en dehors du pays.



Une porte-parole de l'ambassade de Chine en Inde a déclaré que la Chine " s'oppose fermement à l'utilisation répétée par l'Inde de la sécurité nationale comme excuse pour interdire certaines applications mobiles d'origine chinoise. "