L'Inde va retenter de se poser sur la Lune en août

Avec la mission Chandrayaan-3 de l'Agence spatiale de l'Inde (ISRO ; Indian Space Research Organization), l'objectif principal est d'envoyer un atterrisseur et un rover à la surface et à proximité du pôle sud de la Lune.

Cette mission avait obtenu le feu vert du gouvernement de l'Inde en janvier 2020 pour un lancement initialement prévu fin 2020, voire en 2021. En raison de la pandémie de Covid-19, elle a pris du retard.

Un lancement est désormais prévu pour août 2022 et à bord d'une fusée GSLV-III (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III).

Après l'échec de Chandrayaan-2 en 2019

Chandrayaan-3 comprendra un orbiteur ne disposant pas d'instruments scientifiques comme le précédent avec la mission Chandrayaan-2 qui est du reste toujours en orbite lunaire et opérationnel. Il se cantonnera au transport et pour relayer les communications avec la Terre. Le rover sera notamment équipé d'un sismomètre et de spectromètres.

Impossible évidemment de ne pas se souvenir de l'échec de la mission Chandrayaan-2 lors de la tentative de se poser sur la Lune qui s'était soldée par un crash. L'Inde avait fondé beaucoup d'espoir pour devenir le quatrième pays à le faire. Elle est toujours en lice pour cet exploit avec Chandrayaan-3.

Le nouvel atterrisseur ne comprendra cette fois-ci que quatre moteurs et non cinq. Il utilisera en outre une conception légèrement différente pour les jambes d'atterrissage et comprendra un instrument pour une mesure plus précise de la vitesse lors de l'approche de la surface lunaire.