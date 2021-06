Insta360 GO 2 : l'ultra petite caméra d'action à prix CASSE seulement aujourd'hui, mais aussi OnePlus 9...

La très récente Insta360 GO 2, qui se targue d'être la plus petite caméra d'action au monde, est proposée pendant 24 heures en TRES FORTE promotion sur la boutique officielle de la marque.

Disponible actuellement au prix de 319,99 € sur le site officiel français de la marque, la caméra d'action Insta360 GO 2 est proposée chez AliExpress pendant 24 heures au tarif exceptionnel de seulement 211 € avec le code SDFRJ10 et la livraison gratuite, et il s'agit de la boutique officielle de la marque donc pas de mauvaise surprise !

L'action cam Insta360 GO 2 ne pèse que 27 g (!) et peut-être utilisée sous l'eau, sans boîtier, jusqu'à 4 m de profondeur.

Elle intègre un capteur de 1/2,3 pouces de 9 mégapixels permettant la prise de photos au format carré de 3040 x 3040 px, exportées ensuite au format 16/9, et la prise de vidéos la aussi au format carré de 2880 x 2880 px, exportées ensuite en 2560 x 1440 px à 60 images par seconde. Elle propose également une stabilisation sur 6 axes (flowstate) permettant d'éviter tout soubresaut, mais à maximum 30 images par secondes.

Pour des vidéos en mode ralenti, vous pourrez aller jusqu'à 120 images par seconde en définition Full HD. Le stockage est assuré par une mémoire interne de 32 Go.

Sur ce nouveau modèle, le boitier permet, outre la recharge de la caméra et le transfert des fichiers sur un smartphone ou un ordinateur, de servir de télécommande et de trépied, sans oublier son écran de contrôle.

Vous trouverez aujourd'hui seulement la caméra d'action Insta360 GO 2 à seulement 211 € au lieu de 319,99 € avec le code SDFRJ10 et la livraison gratuite, sur la boutique officielle de la marque chez AliExpress.



