Instagram écope d'une grosse amende en euros

Dans le giron du groupe Meta (maison-mère de Facebook), le réseau social de partage de photos et de vidéos Instagram a été sanctionné d'une amende de 405 millions d'euros prononcée par la Commission de protection des données personnelles en Irlande (Data Protection Commission ; DPC). En cause, la violation de plusieurs dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en vigueur dans l'Union européenne.

Le montant de cette amende est le deuxième plus élevé dans le cadre du RGPD, après une amende de 746 millions d'euros contre Amazon au Luxembourg l'année dernière pour son traitement des données. Amazon avait dévoilé cette amende lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2021.

" Nous estimons que cette décision est sans fondement et nous avons l'intention de nous défendre vigoureusement dans cette affaire ", avait déclaré Amazon. Le régulateur luxembourgeois avait indiqué être tenu au secret professionnel l'empêchant de communiquer en détail sur un dossier spécifique.

De l'histoire ancienne selon Meta

Pour le cas d'Instagram, c'est dans le courant de cette semaine que les détails concernant l'amende de 405 millions d'euros devraient être divulgués par la Data Protection Commission. Elle est en rapport avec le respect de la vie privée des mineurs, dont la publication de leurs adresses email et de leurs numéros de téléphone.

Politico a obtenu une réaction d'un porte-parole de Meta. " L'enquête portait sur d'anciens paramètres que nous avons mis à jour il y a plus d'un an, et nous avons depuis publié de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour aider à assurer la sécurité des adolescents et la confidentialité de leurs informations. "

Il souligne que toute personne de moins de 18 ans dispose automatiquement d'un compte privé par défaut au moment de rejoindre Instagram. " Seules les personnes que les adolescents connaissent peuvent voir ce qu'ils publient, et les adultes ne peuvent pas envoyer des messages aux adolescents qui ne les suivent pas. "

La bascule vers un compte professionnel

En désaccord avec le calcul de l'amende, Meta a annoncé son intention de faire appel. Les 405 millions d'euros constituent la plus grosse amende de la DPC contre Meta. C'est la troisième après 225 millions d'euros pour WhatsApp et 17 millions d'euros pour Facebook.

La nouvelle amende de la Cnil irlandaise fait écho à une enquête débutée en septembre 2020. Elle faisait suite à des plaintes de particuliers et des préoccupations de la DPC liées au traitement des données personnelles des enfants sur Instagram. Notamment, le fait que les utilisateurs de moins de 18 ans pouvaient facilement convertir leurs profils en comptes professionnels (ou business).

Les comptes professionnels sur Instagram ne peuvent pas être privés et impliquent que les utilisateurs affichent publiquement leurs coordonnées.