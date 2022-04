Intel Alder Lake-HX : jusqu'à 16 coeurs dans des PC portables

Dans la famille Alder Lake / Intel Core de 12ème génération, il avait été question de variantes Alder Lake-HX pour PC portables offrant de grosses configurations grâce à la nouvelle architecture hybride.

La firme n'en a pas parlé lors de la présentation officielle mais le site chinois ITHome a trouvé de nouvelles indications de leur existence. On y retrouve des coeurs Golden Cove puissants et Gracemont économiques avec des configurations pouvant grimper jusqu'à 16 coeurs / 24 threads exploitables dans des ordinateurs portables.

Alder Lake-HX devrait supporter une puissance de base de 55W, soit un peu plus que les Alder Lake-H classiques, et le chef de file de la gamme serait donc l'Intel Core i9-12900HX cadencé à 2,3 GHz et grimpant à 5 GHz en boost.

Il disposera de 8 coeurs puissants et 8 coeurs économiques et pourra se confronter au processeur AMD Ryzen 9 6980HX armé de 8 coeurs Zen 3+ et offrant une cadence de base beaucoup plus haute de 3,3 GHz, pour atteindre aussi 5 GHz en boost.

On devrait également trouver un Intel Core i7-12700HX et un Intel Core i5-12600HX, avec sans doute des variantes vPro ajoutant des couches de sécurité pour le monde de l'entreprise.

Il reste qu'Intel n'a encore rien dévoilé sur Alder Lake-HX et qu'aucune date n'est prévue. Tom's Hardware pointe tout de même le 9 mai comme fenêtre potentielle de tir, d'après un teaser diffusé par Asus.