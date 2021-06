Intel Alder Lake HX : des processeurs mobiles plus puissants et des Raptor Lake en 24 coeurs

Pour sa famille Intel Core de 12ème génération, Intel utilisera la plate-forme Alder Lake qui exploitera pour la première fois (si l'on excepte Lakefield) une architecture hybride combinant coeurs puissants et coeurs économiques.

Le nombre de coeurs va grimper (on évoque des configurations jusqu'à 16 coeurs) avec différentes possibilités entre coeurs Golden Cove et coeurs Gracemont. Le youtubeur Moore's Law is Dead évoque ainsi deux configurations pour les PC de bureau : S1 (8 + 8) et S2 (6 + 0).

Du côté des configurations mobiles, on trouverait P1 (6 + 8) et P2 (2 + 8) permettant à Intel de trouver un équilibre entre puissance et consommation d'énergie. Le youtubeur évoque une fin d'embargo pour Alder Lake au 25 octobre 2021, sans préciser s'il s'agit d'une date d'annonce ou la fin des restrictions sur la circulation d'informations de la plate-forme. Cela tend à confirmer une officialisation sur la fin d'année.

Les processeurs mobiles devraient profiter d'une série spéciale Alder Lake HX poussant un peu plus haut les performances par rapport aux versions standard, un peu comme les Ryzen HX chez AMD, avec des TDP de 45 à 65W.

Raptor Lake, jusqu'à 24 coeurs

Moore's Law is Dead donne aussi quelques indications concernant la génération après Alder Lake et baptisé Raptor Lake. Hormis la dénomination apparue dans certaines roadmaps et le fait qu'ils représenteront la famille Intel Core de 13ème génération, peu d'informations sont connues sur ces processeurs.

Ils exploiteraient le même socket LGA1700 et utiliseraient des coeurs puissants Raptor Cove (présentés comme des versions optimisées de Golden Cove) avec toujours des coeurs économiques Gracemont.

La particularité de Raptor Lake viendrait du doublement du nombre de coeurs économiques pour obtenir une configuration 8 + 16, soit un total de 24 coeurs, avec le support de la mémoire DDR5 et LPDDR5.

Les processeurs Raptor Lake seront ceux qui se confronteront directement avec les processeurs Ryzen en Zen 4 (peut-être Ryzen 7000 "Raphael") d'AMD. Leur lancement serait programmé pour la fin d'année 2022.