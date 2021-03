Raptor Lake : le nom de code des processeurs Intel Core 13ème génération ?

Les processeurs Rocket Lake-S pour PC de bureau, constitutifs de la famille Intel Core de 11ème génération et toujours gravés en 14 nm, ont été présentés il y a quelques semaines.

Ils seront suivis d'ici la fin de l'année par les processeurs Alder Lake-S passant à une gravure 10 nm et une architecture hybride combinant des coeurs puissants et des coeurs économiques. Cette série représentera les Intel Core de 12ème génération sur fin 2021 et surtout 2022.

Et au-delà ? Le nom de la famille suivante s'est dévoilé directement sur le site d'Intel : il s'agira des processeurs Raptor Lake-S qui représenteront la famille Intel Core de 13ème génération.

Ces processeurs utiliseront contre Alder Lake le socket LGA1700 et on peut supposer qu'ils continueront d'exploiter une architecture hybride gravée en 10 nm puisque ce sera encore le cas pour les processeurs Meteor Lake de 2023, mais cette fois avec une gravure en 7 nm.

Si le nom Raptor Lake apparaît, les fichiers associés ne sont pas accessibles, ne permettant pas d'en savoir plus. Toutefois, le site Videocardz avait obtenu une slide évoquant l'existence de processeurs mobiles et pour PC de bureau avec comme points forts une architecture hybride optimisée, des fonctions optimisées de gestion d'énergie et le support de la mémoire LPDDR5X pour les premiers et un nouveau cache CPU spécial gaming et des fonctions vPro renouvelées pour les seconds, et tout ceci à une échéance 2022.

Et pour celles et ceux qui veulent voir encore plus loin, on sait déjà qu'il y a une plate-forme Lunar Lake prévue pour 2023 / 2024 et qui pourrait donc prendre la suite de Meteor Lake et serait aussi gravée en 7 nm. Avec ces nouvelles informations, elle correspondrait à la famille Intel Core de 15ème génération.