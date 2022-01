Intel ARC A380 : la carte graphique au niveau de la RTX 3050 Ti Mobile en benchmark

En attendant l'annonce officielle, la carte graphique Intel ARC A380 se montre en benchmark et donne une idée de ses performances.

Le salon CES 2022, même amoindri par la crise sanitaire, devrait être l'occasion de plusieurs belles annonces, parmi lesquelles l'arrivée d'Intel sur le segment des cartes graphiques dédiées et orientées gaming.

Deux modèles seront en principe présentés : une carte Intel ARC 380 avec 128 unités d'exécution (EU) et une carte Intel ARC A350 avec 96 unités d'exécution, avec un focus sur l'entrée et le milieu de gamme pour cette première génération.

La carte A380 a été repérée dans la base SiSoftware, confirmant par ses résultats son positionnement de milieu de gamme. En l'état (on ne sait pas à quel point les pilotes étaient finalisés), ses performances la situent au niveau de la RTX 3050 et de la RTX 3050 Ti Mobile.

Elle obtient ainsi un résultat de 2870 Mpix/s (contre 2000 Mpix/s pour la RTX 3050 Mobile et 2980 Mpix/s pour la RTX 3050 Ti Mobile). Selon toute logique, les cartes ARC Alchemist supérieures, avec 384 et 512 EU devraient utiliser une dénomination Intel ARC A5xx et A7xx...en attendant Battlemage l'an prochain pour viser le haut de gamme.