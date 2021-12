Intel ARC Battlemage : on a déjà une idée des GPU après Alchemist

Le CES 2022 de Las Vegas début janvier sera l'occasion pour Intel de dévoiler ses premières cartes graphiques ARC Alchemist reposant sur l'architecture Intel Xe-HPG et sur le GPU de référence Intel DG2.

Pour cette première génération, il ne sera pas encore question de rivaliser avec les meilleures cartes gaming de la concurrence mais plutôt de prendre pied sur le marché des GPU dédiés occupé par Nvidia et AMD en visant surtout l'entrée et le milieu de gamme.

Alchemist est la première pierre d'une stratégie dont la firme a déjà commencé à évoquer les prochaines étapes et le nom de la génération suivante : ARC Battlemage.

Si toute l'attention se portera ces prochains mois sur Alchemist, le youtubeur Moore's Law is Dead (MLID) continue de livrer un certain nombre d'informations sur la suite et le GPU de référence Intel DG3 " Elasti " qui se retrouvera au coeur de Battlemage.

Rivaliser avec Ada Lovelace

Ce dernier devrait permettre une montée en gamme pour aller du côté des cartes graphiques premium et concurrencer plus frontalement les acteurs en place. Et si 2022 devrait être l'année de la mise en place et du polissage des pilotes pour Intel Xe-HPG, 2023 semble être vue comme "l'année-charnière pour ARC" avec l'arrivée de Battlemage au second semestre.

MLID évoque une confiance grandissante d'Intel dans sa stratégie pour les cartes graphiques gaming dédiées et, en interne, l'objectif semble être de pouvoir surpasser avec l'architecture Nvidia Ada Lovelace à mi-2023.

Intel pourrait ainsi accélérer la cadence de ses lancements pour se rapprocher de celle de ses concurrents et ne pas se contenter d'une position de petit poucet du marché.