Intel ARC A380 : le GPU d'entrée de gamme capable de faire tourner Crysis confortablement

Après une première commercialisation discrète en Chine, Intel commence à proposer sa première carte graphique dédiée Intel ARC A380 d'entrée de gamme aux Etats-Unis, prélude à une diffusion plus large de la gamme.

Le GPU a déjà fait l'objet de quelques tests donnant une idée de ses performances et qui confirment son statut d'entrée de gamme en la positionnant vers la RTX 3050 ou la Radeon RX 6400.

La promesse de cette carte avec GPU ACM-G11 et architecture Xe-HPG associé à 6 Go de GDDR6 est d'assurer du jeu en 1080p 60 fps et les différents passages en benchmark semblent confirmer le programme.

Ce bon vieux Crysis

L'ARC A380 a été utilisée pour faire tourner le jeu Crysis (la version originale) qui a longtemps été une référence du fait de l'intensité des ressources réclamées. C'est la verrsion Intel ARC A380 Photon OC du chinois Gunnir qui a été testée ici avec des réglages "Very High" et de l'antialiasing MSAA x4, le tout avec DirectX 10.

Le jeu a tourné avec un framerate régulier de 60 à 70 fps, avec des pointes à plus de 80 fps et une bonne fluidité générale malgré l'emploi de l'API plus ancienne (et sachant que les GPU ARC sont optimisés pour DirectX 12).

Il reste à voir si Intel parviendra à commercialiser ses cartes graphiques dédiées dans le monde cette année au-delà de quelques marchés comme la Chine.