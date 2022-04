Intel ARC Alchemist pour PC de bureau : pas moins de sept cartes graphiques ?

Les cartes graphiques ARC d'Intel pour PC portables sont officiellement lancées mais ne sont encore disponibles que sur quelques marchés, la disponibilité générale devant s'étoffer à la fin du deuxième trimestre.

Puis viendront les cartes graphiques ARC pour PC de bureau avec là encore plusieurs modèles que doit encore détailler Intel. Le leaker Komachi prend les devants et liste pas moins de sept variations à venir.

Le modèle le plus performant serait l'Intel ARC A780 qui pourrait correspondre à la fameuse carte Intel ARC Limited Edition teasée par Intel à la fin de la présentation de la gamme ARC mobile.

On trouverait ensuite une carte graphique ARC A770 déclinée en 8 et 16 Go de mémoire GDDR6, puis une descente en gamme progressive avec l'Intel ARC A750, ARC 580 et trois modèles en série 3 : ARC A380, ARC A350 et ARC 310.

Les modèles ARC 7 et ARC 5 exploitent le GPU ACM-G10 tandis que la série ARC 3 s'appuie sur le GPU ACM-G11 avec différentes configurations mémoire allant de 4 à 16 Go de GDDR6.

Intel n'a encore rien dit de sa gamme ARC pour PC de bureau et il faudra donc attendre quelques mois avant d'en savoir officiellement plus, avec une disponibilité toujours estimée au troisième trimestre.