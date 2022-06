Intel ARC A730M / A770M : que valent les cartes graphiques mobiles ?

Les premières cartes graphiques Intel ARC continuent de se faire désirer et ne sont pas attendues sur les marchés internationaux avant le courant ou la fin de l'été mais leur lancement en Chine permet d'en savoir un peu plus sur les performances à espérer.

Tom's Hardware a mis la main sur un guide reviewer des cartes graphiques mobiles ARC A730M / A770M qui constituent le haut de gamme de la série, dans lequel Intel a fourni des indications de benchmarks par rapport à des produits concurrents.

Elles exploitent le GPU ACM-G10 gravé en 6 nm et intègrent respectivement 24 et 32 Xe-Cores et autant d'unités de ray tracing, avec 12 Go de GDDR6 / bus 192-bit pour la première et 16 Go de GDDR6 / bus 256-bit pour la seconde.

Intel produisant ses propres résultats de test, la firme a tout intérêt à mettre en avant ses nouveaux produits. Les supports de test sont donc quelque peu biaisés, les cartes concurrentes étant les RTX 3050 Ti mobile et RTX 3060 mobile et fonctionnant sur du hardware pas forcément au top de leurs capacités quand les cartes Intel ARC sont associées à des processeurs Intel Alder Lake de dernière génération.

Cap sur les RTX 3050 Ti / 3060 Mobiles

Dans ces conditions, les deux cartes ARC A730M et A770M se situent globalement entre la RTX 3050 Ti mobile et la RTX 3060 mobile sur du jeu en 1080p, donnant à peu près 13% d'avance à l'ARC A730M par rapport à la RTX 3050 Ti.

L'ARC A770M serait environ 12% plus rapide que la RTX 3060 mobile mais l'absence d'information sur les puissances des cartes graphiques ne permet pas de trancher réellement, sachant que les cartes ARC demandent plus de Watts que leurs concurrentes.

On est donc plus dans l'estimation approximative des performances que dans des résultats concrets sur des bases similaires. L'une des grandes questions sera celle du prix des systèmes avec processeur Alder Lake / Intel ARC A.