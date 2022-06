Intel ARC A770 : Gunnir tease une carte graphique à trois ventilateurs

Le fabricant chinois Gunnir fait partie des marques lançant une première carte graphique ARC A380 d'Intel pour PC de bureau qui se positionne en entrée de gamme et débute sa commercialisation d'abord en Chine.

Intel promet déjà l'arrivée de cartes ARC 5 et ARC 7 qui offriront des performances supérieures mais arriveront plus tard dans l'année. Déjà, Gunnir a commencé à teaser la carte ARC A770.

Elle sera dotée d'un GPU ACM-G10 complètement déployé avec 32 Xe-Cores et un bus 256-bit, avec 8 à 16 Go de mémoire GDDR6 et pourra rivaliser avec l'entrée de gamme des cartes graphiques récentes chez Nvidia et AMD.

Une carte ARC A770 avec triple ventilateurs et double connecteur 8 broches

Gunnir ne donne pas encore encore d'indications sur propre ARC A770 Custom mais suggère un design épais de 2,5 slots et embarquant un triple ventilateur. Jusqu'à présent, l'Intel ARC Limited Edition dévoilée plus tôt dans l'année n'a montré que deux ventilateurs.

Le modèle pourrait nécessiter deux connecteurs 8 broches pour son alimentation (on évoque un TDP de 250W) et disposer de connectiques DisplayPort et HDMI. Placée en haut de gamme de la série ARC, elle proposera tout le panel de fonctionnalités : ray tracing, upscaling XeSS, support DirectX 12 Ultimate, Adaptive Sync...