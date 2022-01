Intel ARC Alchemist : la version 512EU au niveau de la RTX 3070 Ti en benchmark

Sur le salon CES 2022 de Las Vegas début janvier, Intel a officialisé sa première gamme de cartes graphiques dédiées ARC Alchemist mais n'a pas dit grand-chose de la gamme et de ses caractéristiques, les GPU pour PC de bureau devant être lancés sur le deuxième trimestre.

La version haut de gamme ARC Alchemist 512 EU avec architecture Xe-HPG a de nouveau fait une apparition en benchmark et confirme une cadence de 2,1 GHz (on attend 2,2 à 2,5 GHz pour la version finalisée) et la présence de 16 Go de mémoire GDDR6 (16 ou 18 Gbps) avec un bus 256-bit.

(credit : Moore's Law is Dead)

La carte graphique n'a pas encore de nom officiel (serait-ce l'Intel ARC A780 ?) mais elle montre ses muscles dans la base SiSoftware où elle obtient un score de 9017 Mpix/s, légèrement au-dessus de la RTX 3070 Ti de Nvidia, crédité d'un score de 8369 Mpix/s.

Le site Wccftech note que le GPU ARC A380 avec 128 EU obtient un score de 2956 Mpix/s, ce qui suggère que la version 512 EU est au moins trois fois plus performante.

La carte graphique ARC Alchemist avec 512 EU pourrait avoir un TGP de 250W, voire 275W avec un double connecteur 8 + 6 broches. Des variantes plus puissantes pourraient grimper à 300W et imposer alors un double connecteur 8 + 8 broches.