Intel ARC Alchemist : c'est mal parti pour une disponibilité dès le premier trimestre

Le groupe Intel est officiellement un nouvel acteur du marché des cartes graphiques dédiées avec une annonce durant le salon CES 2022 de Las Vegas. La firme a mis en avant les capacités de raytracing et d'upscaling XeSS qui les mettent au niveau des cartes graphiques gaming actuelles tout en privilégiant pour débuter le créneau d'entrée et de milieu de gamme.

Jusqu'à présent, le site officiel faisait mention d'une arrivée des cartes graphiques Intel ARC durant le premier trimestre 2022. Cette mention a été depuis retirée pour laisser place à une mention plus générale d'une disponibilité "en 2022".

La disponibilité des cartes graphiques ARC Alchemist mobiles pourrait donc être remise en cause sur le premier trimestre, même en quantités limitées dans certaines machines annoncées durant le salon.

Pour les versions desktop, le calendrier reste fixé au deuxième trimestre 2022 et cette fenêtre pourrait finalement concerner l'ensemble de la gamme ARC. Les cartes graphiques dédiées d'Intel devraient d'abord arriver pré-installées dans des machines.

Dans le même temps, Nvidia et AMD n'ont pas été inactifs et ont annoncé leurs propres cartes graphiques en entrée de gamme utilisant leurs architectures récentes, Ampere pour le premier et RDNA 2 pour le second, avec des disponibilités assez rapides sur janvier et février.