Intel ARC Alchemist : auront-elles un bridage pour les cryptomonnaies ?

Le lancement des cartes graphiques gaming de nouvelle génération fin 2020 s'est accompagné d'une pénurie immédiate des GPU en partie provoquée par la hausse des valeurs des cryptomonnaies.

Les cryptomineurs se sont rués sur les cartes graphiques et les PC portables avec CG dédiée, récupérant une partie de la maigre production disponible. Face à cette situation, Nvidia a instauré un mécanisme de bridage de la monnaie virtuelle ETH sur ses cartes graphiques RTX 30 récentes, divisant par deux leur capacité de minage, tout en dévoilant une gamme de produits dédiés au cryptominage, les CMP (Cryptocurrency Mining Processors).

AMD, moins concernée car disposant d'encore moins de stock, n'a pas jugé utile de faire de même pour sa gamme Radeon RX 6000, ce qui a pu lui valoir des critiques du secteur gaming.

Lisa Su, sa CEO, a souligné que le focus d'AMD se portait sur les joueurs et que le secteur du cryptominage restait marginal et trop dépendant des fluctuations des cours pour constituer une demande solide et organisable dans les temps de l'industrie.

Intel se concentre sur son entrée sur le marché des cartes graphiques

Intel doit désormais s'inviter sur le terrain des cartes graphiques avec une première gamme ARC Alchemist attendue au premier semestre 2022. Le géant de Santa Clara protégera-t-il lui aussi ses GPU contre le cryptominage ?

Roger Chandler, responsable de la division Produits graphiques grand public, indique que, au moins dans un premier temps, aucun bridage logiciel ou matériel n'est prévu contre l'utilisation des cartes pour du minage.

Le focus reste logiquement de s'installer sur le marché en tant que troisième acteur. De fait, les cartes graphiques ARC Alchemist seront-elles aussi rares que celles de Nvidia et AMD ?

Raja Koduri, qui supervise l'architecture Xe, joue la prudence et indique ne pas pouvoir promettre de grands volumes même si cela peut constituer un moyen de prendre des parts de marché. Toutefois, avec la pénurie de composants, les difficultés logistiques et les stratégies de chacun, l'équation est particulièrement compliquée.

Roger Chandler a par ailleurs confirmé à Gadget 360 que les GPU ARC Alchemist existeront en versions de référence mais aussi en modèles custom proposés par des partenaires.