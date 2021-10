Intel ARC Alchemist : les GPU mobiles début 2022, les versions PC de bureau plus tard ?

Le groupe Intel s'apprête à débarquer sur le terrain des cartes graphiques dédiées et offrant des capacités gaming capables de se positionner face aux concurrents Nvidia et AMD.

Une gamme ARC Alchemist doit être présentée dès janvier 2022 pour le salon CES de Las Vegas mais on ne sait pas encore ce qui sera exactement dévoilé. Pour le youtubeur Moore's Law is Dead, la firme va faire les présentations de cartes graphiques mobiles tandis que les versions pour PC de bureau arriveraient un peu plus tard.

En effet, il prévoit que les GPU Desktop ne soient dévoilés que durant le deuxième trimestre 2022.

Le lancement se ferait donc au moins en deux temps avec des versions mobiles accompagnant sans doute les processeurs Alder Lake mobiles dans des PC portables haut de gamme, puis des cartes graphiques dédiées proprement dites dont il montre le design de référence dans des rendus, avec un format à double ventilateur correspondant au GPU DG2-512 (le plus haut de gamme de la série).

Ce dernier embarquerait un double connecteur 8 broches + 6 broches pour un TGP de 225W. Cette version sera dotée de 16 Go de mémoire GDDR6 avec bus mémoire 256 Bit et offrirait des cadences de 2,2 à 2,5 GHz.