Intel ARC Alchemist : deux cartes graphiques Desktop pour le mois de mars

Les premières cartes graphiques dédiées ARC d'Intel seront annoncées pour le salon CES 2022 avec des versions desktop et laptop. Pour les premières, il semble que deux cartes ARC Alchemist soient prévues, au moins dans un premier temps, et avec un focus sur l'entrée et le milieu de gamme.

La firme de Santa Clara ne devrait pas rivaliser d'entrée avec les meilleures cartes graphiques gaming de la concurrence pour commencer (ce sera pour la génération suivante, ARC Battlemage, en 2023).

Selon le site IT Home, les deux cartes ARC Alchemist pour PC de bureau seront commercialisées au mois de mars 2022. Elles reposeront sur le GPU de référence Intel DG2 avec architecture Xe-HPG.

Les deux premiers GPU devraient embarquer 512 unités d'exécution avec 16 Go de mémoire GDDR6 pour la première et 384 unités d'exécution et 12 Go de mémoire GDDR6 pour la seconde, avec des performance se rapprochant respectivement de la RTX 3070 et de la RTX 3060 de Nvidia.

Si cela doit permettre de contenir les prix et d'avoir une approche assez large, il reste à voir si cela suffira à captiver le public et à l'inciter à se tourner vers ce nouvel acteur.