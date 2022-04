Intel ARC : un GPU A310 en ouverture de gamme et une version Pro pour stations de travail

Le groupe Intel s'apprête à proposer des cartes graphiques dédiées pour PC portables et a annoncé cinq références : ARC 3 (A350M, A370M), ARC 5 (A550M) et ARC 7 (A730M, A770M).

Les variantes pour PC de bureau arriveront durant l'été avec des références A380 avec GPU ACM-G11 et A580 / 750 et A770 en ACM-G10. Selon un leaker, il y aurait de la place pour une carte ARC A310 en entrée de gamme.

Cette dernière proposerait 4 Go de mémoire GDDR6 et viendrait concurrencer la Radeon RX 6400 en RDNA 2 d'AMD, tout juste lancée et positionnée en nouvelle ouverture de gamme des cartes graphiques Radeon RX 6000.

Elle devrait compter 4 à 6 coeurs Xe et un bus mémoire de 64-bit. Selon la même source, la carte A580 offrirait des performances proches de la Radeon RX 6600 non XT tandis que la carte A750 serait au niveau d'un RTX 3060.

Des versions mobiles Pro pour station de travail

Dans le même temps, les cartes Intel ARC pour PC portables auraient des déclinaisons Pro pour les appareils professionnels. Sur le site de Dell, on peut trouver les caractéristiques d'une station de travail listant un GPU ARC A370M Pro.

La différence avec la version standard n'est pas connue et elle pourrait se jouer surtout sur des fonctionnalités de sécurité et de gestion à distance nécessaites aux entreprises.

Toujours est-il que ce GPU est associé à un processeur Intel Core de 12ème génération (Alder Lake-H) et de 64 Go de RAM DDR5-5200, ainsi que 4 To de stockage NVMe.