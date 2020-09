Intel Core 11ème génération : Tiger Lake et Iris Xe, Thunderbolt 4 et de l'intelligence artificielle

Après avoir détaillé les entrailles de sa plate-forme Intel Tiger Lake durant l'été à l'occasion de son événement Architecture Day 2020, précisant la nouvelle gravure SF10 à base de tansistors SuperFin plus performants que les traditionnels FinFET mais aussi l'utilisation de l'architecture Willow Cove pour les coeurs CPU et la nouvelle architecture GPU Intel Xe, la firme de Santa Clara dévoile sa gamme de processeurs pour PC portables.

Constitutifs de la famille Intel Core 11ème génération, ils proposent de 2 coeurs / 4 threads à 4 coeurs / 8 threads avec des fréquences de base allant de 1,8 GHz à 3 GHz et allant en turbo de 3,9 GHz à 4,8 GHz, avec des TDP allant de 7W à 28W.

On trouvera des processeurs Intel Core i3, i5 et i7, certains avec une partie GPU Intel UHD Graphics et d'autres avec le nouveau Iris Xe. On trouvera notamment le support du WiFi 6, du Thunderbolt 4 mais aussi pour la première fois de l'interface PCIe 4.0, bien après AMD et ses processeurs Ryzen.

Iris Xe pourra compter jusqu'à 96 unités d'exécution et doit en principe permettre du jeu en 1080p en 30 fps sur des machines non gaming. Intel a ainsi multiplié les démonstrations des performances de ses processeurs Tiger Lake face au processeur Ryzen 7 4800U d'AMD.

Les exemples sont évidemment flatteurs et soigneusement choisis (certains jeux testés dépassent même les 100 fps) et il faudra vérifier ce qu'il en est en réalité mais il devrait être possible de commencer à jouer un peu plus sérieusement sur des PC portables standard sans devoir investir dans des machines surpuissantes...qui sont encore loin d'être menacées.

La firme n'oublie pas non plus d'évoquer les capacités d'intelligence artificielle de ses nouveaux processeurs pour accélérer un certain nombre de tâches ou améliorer la qualité vidéo ou audio des flux de visiconférence.

Les fabricants de PC sont déjà nombreux sur les rangs pour préparer le lancement de PC portables et ultraportable avec processeur Intel Core 11ème génération / Tiger Lake et la fin d'année devrait déjà compter un vrai catalogue pour tous les goûts ou presque.