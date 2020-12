Le processeur Intel Core i9-11900K Rocket Lake-S se montre en benchmark

Intel dévoilera début 2021 ses processeurs Intel Core Rocket Lake-S pour PC de bureau. Le fleuron Core i9-11900K fait une apparition sur Ashes of the Singularity.

Après avoir lancé les processeurs Rocket Lake pour PC portables grand public à l'automne, Intel dévoilera début 2021 la série Rocket Lake-S des processeurs destinés aux PC de bureau.

Gravée en 14 nm, elle constituera une famille Intel Core de 11ème génération avec des configurations grimpant jusqu'à 8 coeurs / 16 threads et utilisant une nouvelle microarchitecture Cypress Cove à l'IPC généreusement augmenté par rapport à la génération précédente. Elle sera aussi enfin compatible avec l'interface PCIe 4.0 mais utilisera toujours le socket LGA1200, la génération suivante, Alder Lake, devant migrer vers le LGA1700.

Le processeur de référence sera l'Intel Core i9-11900K et il a été repéré en conjonction avec un GPU GeForce RTX 3080 de Nvidia dans le benchmark d'Ashes of the Singularity.

Il semble avoir une cadence de base de 3,5 GHz qui pourrait grimper vers 5 GHz en Turbo, si l'on en croit un autre passage récent dans Geekbench. Ici, le processeur Intel Core i9-11900K obtient sur les tests 1080p et 1440p des scores respectifs de 6400 et 6200.

Le leaker @TUM_APISAK relève que c'est légèrement moins que ceux du processeur phare d'AMD, le Ryzen 9 5950X, qui obtient un score d'environ 7100 sur le même test 1080p, soit des performances supérieures de 11% dans ce contexte particulier.