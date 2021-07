L'Intel Core i9 12900K devant le Ryzen 9 5950X dans CineBench

Intel prépare toujours la sortie d'un véritable monstre avec son Core i9 12900K, un CPU haut de gamme hybride affichant 16 coeurs composés de 8 coeurs Golden Cove et 8 coeurs Gracemont, qui fonctionneront à l'image de l'architecture Big Little sur ARM.

12900KS QS Non-OC

In water cooler.

Cinebench R20.

ST: >810

MT: >11600 — Raichu (@OneRaichu) July 20, 2021

Le processeur se retrouve déjà sur certains bancs de test et notamment Cinebench R20.

Les tests ont été menés avec un kit de refroidissement liquide AIO et sans aucun overclocking. Dans l'exercice, le Core i9 12900K atteint un score de 810 points en simple coeur, et 11600 points en multicoeurs. Pour sa part, le fleuron d'AMD, le Ryzen 9 5950X affiche 650 points en simple coeur et 10300 points en multicoeur.

Sachant qu'AMD ne prévoit pas la sortie de ses Ryzen série 6000 avant la fin d'année 2022, Intel pourrait avoir le champ libre jusque là afin de tenter de retourner le marché. Reste que la crise des semi-conducteurs pourrait de nouveau chambouler les plans des industriels comme des particuliers.