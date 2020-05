Rocket Lake : un futur Intel Core de 11ème génération en benchmark

Le groupe Intel poursuit ses lancements de processeurs au noeud de gravure 14 nm et la série Intel Core de 10ème génération compte désormais plusieurs variations utilisant l'architecture Comet Lake, que ce soit pour les PC portables, les PC de bureau ou les versions vPro et Xeon aux fonctions de sécurité avancées.

Après cette série doit venir Rocket Lake, une nouvelle fois gravée en 14 nm et qui constituera une partie de la famille Intel Core de 11ème génération. Elle pourrait commencer à être dévoilée durant le second semestre et aura la particularité d'exploiter des coeurs CPU Willow Cove (qui seront aussi utilisés avec Tiger Lake gravée en 10 nm) et d'embarquer un iGPU Intel Gen12 reposant sur la nouvelle architecture Intel Xe.

Si l'on a pu déjà croiser des exemples de processeur Rocket Lake avec 8 coeurs / 16 threads, @TUM_APISAK et @_rogame ont repéré en benchmark un nouveau processeur Rocket Lake avec 6 coeurs / 12 threads.

Ce processeur Rocket Lake-S (pour PC de bureau) présente une fréquence de base de 3,5 GHz et semble pouvoir grimper jusqu'à 4,2 GHz en mode Turbo, mais qui sera sans doute plus haut (vers 4,5 GHz) dans sa version finalisée.

Sur 3DMark, les scores de cette version préliminaire se situent aux environs du processeur Intel Core i5-10400, également doté de 6 coeurs / 12 threads mais cadencé à 2,9 GHz en base et 4,3 GHz en boost. Il faudra attendre la finalisation du processeur pour savoir à quoi s'en tenir.