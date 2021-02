Intel DG2 et architecture Xe-HPG pour gaming : plusieurs cartes graphiques potentielles

Le groupe Intel tente sa chance dans le domaine des cartes graphiques avec une architecture Xe qui doit lui permettre de répondre aussi bien aux besoins des produits bureautiques que des serveurs, datacenters et supercalculateurs.

Entre les deux, il y aura une déclinaison Xe-HPG qui permettra d'envisager de créer des cartes graphiques gaming, au même titre que Nvidia et AMD. Il reste encore du travail avant d'arriver aux produits finis mais la firme dispose déjà d'un produit de référence Intel DG2.

Problem solved. Intel DG2 spec list? https://t.co/yDktxcRdHz — 포시포시 (@harukaze5719) February 25, 2021

Un tweet de @OneRaichu sur Twitter évoque l'existence de 6 déclinaisons se distinguant par le nombre d'unités d'exécution, la quantité de GDDR6 ou le type de bus mémoire.

Avec des bus 64-bit et 4 Go de GDDR6, on trouverait donc les modèles Xe-HPG 96 EU et 128 EU avec respectivement 768 et 1024 coeurs reposant sur une même base DG2-128EU.

Viendraient ensuite trois cartes Xe-HPG 192 EU, Xe-HPG 256 EU et Xe-HPG 384 EU s'appuyant sur la base DG2-384 EU avec 4 à 8 Go de GDDR6 et un bus 128-bit pour les deux premières.

Intel DG2 Xe-HPG 384 EU

La troisième, dotée de 3072 coeurs, opterait pour 6 à 12 Go de GDDR6 et un bus 192-bit et serait en principe au niveau d'un GPU Navi 22 d'AMD (Radeon RX 6700 XT) ou d'un GA106 de Nvidia (RTX 3060).

Enfin, la plus grosse configuration serait la carte Xe-HPG 512 EU avec une base DG2-512EU avec 4096 coeurs, 8 à 16 Go de mémoire GDDR6 et un bus 256-bit. Cette dernière serait potentiellement en mesure de se positionner au niveau des cartes graphiques gaming haut de gamme de type AMD Radeon RX 6800 XT et Nvidia GeForce RTX 3080, du moins sur le papier.