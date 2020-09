Intel DG2 : une carte graphique avec 8 Go de mémoire GDDR6

Alors que l'architecture Intel Xe commence à se déployer avec les processeurs Tiger Lake, une carte graphique Intel DG2 avec 8 Go de mémoire GDDR6 se dévoile avant l'heure.

L'annonce des processeurs Intel Core 11ème génération / Tiger Lake a permis de faire émerger la nouvelle architecture Intel Xe représentant les solutions Iris Xe de GPU intégrés au sein de la génération Intel Gen12.

Elles constituent la branche Intel Xe-LP, premier étage d'une architecture plus globale. Le niveau supérieur est représenté par l'architecture Intel Xe-HP et un GPU de référence Intel DG2 qui offrira plus de puissance.

Justement, le site Videocardz indique avoir trouvé la trace de ce GPU Intel DG2 associé à 8 Go de mémoire GDDR6. Il pourrait être associé aux futurs processeurs Tiger Lake octocore dont l'existence se confirme à demi-mot et qui représenteront sans doute les solutions Tiger Lake-H pour PC portables haut de gamme et avec TDP 45W.

Videocardz évoque également une possible présence dans la génération suivante Intel Alder Lake-P avec processeurs hybrides pour fin 2021. Ce GPU Intel DG2 embarquerait 512 unités d'exécution et exploiterait un bus 256-bit (contre 96 unités d'exécution pour le meilleur d'Iris Xe). De là à penser qu'il s'agira des fameux GPU Iris Xe Max pas encore annoncés, il n'y a qu'un pas.

Videocardz montre aussi le diagramme de ce qui serait un GPU Intel DG2 cette fois avec 384 unités d'exécution et un bus 192-bit. Il s'accompagne de 6 Go de mémoire GDDR6 et le format resserré des composants évoque une nature mobile, tandis que la présence d'un connecteur USB-C pourrait être là pour permettre d'utiliser un moniteur utilisant cette connectique.