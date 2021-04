Intel DG2 en Xe-HPG : un prototype en image et des performances proches de la RTX 3070 ?

La firme de Santa Clara a commencé à déployer son architecture Xe sous forme d'iGPU pour épauler ses processeurs Tiger Lake (Intel Core 11ème génération) qui permettent déjà pour certaines configurations de faire du jeu en 1080p.

Tout en investissant aussi le segment des GPU pour supercalculateurs avec Ponte Vecchio, les attentes se portent sur le segment intermédiaire et l'architecture Xe-HPG qui permettra en principe de proposer des cartes graphiques gaming, au même titre que Nvidia ou AMD.

Le modèle de référence est le GPU Intel DG2 dont la photo supposée d'un prototype est diffusée sur Youtube par Moore's Law is Dead. Il s'agit du modèle avec 512 unités d'exécution et qui représente donc en principe le haut de gamme de ce qui sera proposé.

Ce modèle pourrait atteindre une cadence de 2,2 GHz et embarquerait 16 Go de mémoire GDDR6 avec un bus 256-bit et un TGP de 275W, le prototype présentant des connecteurs d'alimentation 8 broches et 6 broches.

On est ici dans une configuration pour PC de bureau même si Intel DG2 pourra être décliné en version laptop, et Moore's Law is Dead affirme que la carte graphique offre des performances situées entre les RTX 3070 et RTX 3080 de Nvidia, ce qui constituerait déjà une intéressante entrée en matière pour Intel.

La firme préparerait même une alternative au filtre DLSS de Nvidia avec une solution baptisée XeSS et l'on peut donc s'attendre à des capacités d'upscaling pour améliorer le rendu et au support du ray tracing, déjà anticipé via d'autres indiscrétions, au moins dans les configurations les plus musclées d'Intel DG2.

Mais il faudra sans doute patienter jusqu'en 2022 pour découvrir les premières cartes graphiques gaming d'Intel susceptibles de se mesurer aux GPU de nouvelle génération du marché.