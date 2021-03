Intel Xe-HPG : des détails sur DG2 avec support PCIe 5 et GDDR6

L'architecture Intel Xe-HPG est celle qui servira de base à des cartes graphiques grand public de type gaming et son modèle de référence est l'Intel DG2. Si la firme n'en a finalement pas dévoilé grand-chose la semaine dernière, de la documentation officielle a été diffusée alors que des échantillons sont envoyés aux partenaires, permettant de confirmer certains aspects des caractéristiques.

Selon les premières bribes d'information récoltées, il y aurait cinq variantes dans la famille DG2 destinées aux PC portables et deux modèles au moins pour PC de bureau.

On peut déjà s'attendre au support de l'interface PCIe 5, à la présence de mémoire GDDR6 (14 ou 16 Gbps) et aux connectiques HDMI 2.1 et DisplayPort via USB-C. Les GPU DG2 pour PC portables testés par les partenaires seraient au nombre de cinq, avec des configurations de 96 / 128 / 256 / 384 / 512 unités d'exécution tandis que l'une des versions pour PC de bureau intègrerait directement 512 EU.

On ignore encore pourquoi il y a tant de références de GPU pour PC portables dans cette lignée Intel DG2. S'agit-il d'une volonté de concentrer les efforts sur les cartes graphiques mobiles ou bien n'est-ce qu'une première étape complétée par la suite ?

Et bien sûr, il reste à voir dans quelle mesure ces futures cartes graphiques pourront se positionner face aux offres des ténors du secteur, Nvidia et AMD.