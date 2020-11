Intel DG3, Jupiter Sound et Lunar Lake : des références de GPU Xe et de processeur dans les drivers

L'architecture Xe doit positionner Intel au niveau des concurrents Nvidia et AMD en matière de GPU et a un champ d'action très large puisqu'elle pourra couvrir des GPU dédiés basse consommation pour PC portables aux accélérateurs graphiques pour datacenters grâce à une conception modulaire.

Le premier GPU dédié du groupe de Santa Clara est déjà officialisé sous la forme de la solution Iris Xe Max et correspond à la solution de référence Intel DG1. Utilisant l'architecture Intel Xe-LP, ses performances restent modérées mais font entrer la firme sur le terrain des cartes graphiques dédiées.

On sait déjà qu'un autre GPU dédié de référence DG2 est en cours d'élaboration et il s'appuiera sur l'architecture Intel Xe-HPG consacrée au gaming. Mais ce n'est pas fini et de nouvelles références ont été repérées dans des drivers pour macOS.

Intel DG3 et Jupiter Sound

On découvre ainsi l'existence d'une référence Intel DG3 qui constituerait l'ossature d'une famille de GPU Intel Gen13 (alors que DG1 et DG2 correspondent à Gen12) mais dont les caractéristiques restent encore inconnues.

Les autres références pointent plutôt vers des solutions pour datacenter et intelligence artificielle, utilisant l'architecture Intel Xe-HP. Il est question de Jupiter Sound qui serait la suite d'Arctic Sound, deux solutions graphiques d'Intel dont il a déjà été question dans des rumeurs antérieures et qui viseraient le segment professionnel.

Les caractéristiques de Jupiter Sound ne sont pas connues mais il s'agirait aussi d'un GPU entrant dans la catégorie Gen13.

Intel Lunar Lake, l'après Meteor Lake

Enfin, il est question de Lunar Lake, qui est cette fois le nom de code d'une plate-forme de processeurs et qui apparaît ici parce qu'elle devrait intégrer un GPU Intel Gen13.

Lunar Lake est pressentie pour être la suite de Meteor Lake (qui représentera la famille Intel Core de 13ème génération), ce qui veut dire qu'elle ne sera pas lancée avant 2023 ou 2024.

Elle pourrait être la dernière génération à profiter du socket LGA1700 que l'on retrouvera à partir d'Alder Lake l'an prochain.