Intel Iris Xe Max : un GPU encore plus puissant chez Tiger Lake ?

Les processeurs Tiger Lake intègrent une partie graphique Iris Xe permettant du jeu en 1080p. Mais certains pourraient profiter d'un iGPU encore plus puissant Iris Xe Max.

Les processeurs Tiger Lake sont les premiers à profiter de la nouvelle architecture Intel Xe redonnant du souffle à la partie graphique. Avec un iGPU Iris Xe, les PC portables devraient pouvoir assurer du jeu 1080p pour bon nombre de titres sans carte graphique dédiée supplémentaire.

Le site PCWorld a repéré dans une vidéo promotionnelle la mention d'une partie graphique Iris Xe Max pas encore annoncée et qui intrigue donc. On sait déjà que les processeurs Tiger Lake iront au-delà des 4 coeurs des configurations déjà officialisées et l'iGPU pourrait donc lui aussi réserver des surprises.

Intel Gen12 (Iris Xe) vs Intel Gen11

Dans la gamme actuelle Intel Core 11ème génération, les processeurs Intel Core i3 utilisent des GPU UHD Graphics tandis que les Intel Core i5 et i7 profitent de la nouvelle solution Iris Xe.

L'existence de solutions Iris Xe Max a été directement confirmée par Intel mais les détails n'arriveront que plus tard. PCWorld note qu'il y a déjà des indices concernant des iGPU dotés de cadences plus élevées, 1,65 GHz, que ce qui a été annoncé (1,35 GHz).

Tout ceci suggère que les GPU Intel Gen12 ont encore de la marge pour évoluer, peut-être en association avec de futurs processeurs Tiger Lake octocore.