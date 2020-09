Les processeurs Tiger Lake d'Intel pourront grimper jusqu'à 8 coeurs

Les puissants processeurs Tiger Lake annoncés début septembre vont jusqu'à 4 coeurs / 8 threads, mais Intel devrait aussi proposer plus tard des versions octocore.

Le groupe Intel a levé le voile début septembre sur les processeurs Tiger Lake gravés en 10 nm et représentatifs de la famille Intel Core 11ème génération. Ils profitent d'une gravure 10SF utilisant des transistors SuperFin plus performants que FinFET pour leurs coeurs Willow Cove et sont accompagnés d'une partie graphique Iris Xe utilisant la nouvelle architecture Intel Xe-LP.

Une série de processeurs a été officialisée dont le chef de file, l'Intel Core i7-1185G7, présente une configuration en 4 coeurs / 8 threads. Si Intel assure qu'il peut battre des processeurs Ryzen Renoir d'AMD gravés en 7 nm et dotés de huit coeurs sur certains benchmarks, les observateurs retenaient leur souffle quant à l'existence éventuelle de processeurs Tiger Lake offrant encore plus de coeurs.

Architecture Tiger Lake, bientôt le nombre de coeurs CPU doublé

La confirmation vient d'un article de Boyd Phelps , vice-président du Client Computing Group d'Intel, sur Medium qui, tout en faisant un résumé des qualités des processeurs Tiger Lake, évoque l'existence de configurations octocore qui seront dévoilées plus tard.

Hormis la précision que ces processeurs auront accès à un cache combiné de 24 Mo (au lieu de 12 Mo pour les quadcore), aucun détail n'est encore donné. Chez Tom's Hardware, on spécule logiquement sur un TDP supérieur aux 28W de la famille actuelle et qui pourrait donc atteindre 45W.

Avec la technologie SuperFin et les avancées de l'architecture GPU Intel Xe, la firme de Santa Clara a désormais les moyens de dépasser les limitations d'Ice Lake et de laisser moins de libertés à son concurrent AMD dont les processeurs Ryzen ont pris de solides parts de marché ces derniers trimestres.