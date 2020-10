Intel Iris Xe Max : le GPU se montre en benchmark

Il semble bien que les processeurs Intel Tiger Lake-H pour PC portables haut de gamme auront droit à une solution graphique intégrée Iris Xe Max plus puissante que ce qui a été montré jusque-là.

Lors de la présentation de ses processeurs Tiger Lake début septembre, le groupe Intel a largement mis l'accent sur la présence d'une partie graphique exploitant pour la première fois sa nouvelle architecture Intel Xe.

La plupart de la famille de processeurs annoncée profite ainsi d'un iGPU Iris Xe offrant assez de performances pour permettre du gaming en 1080p sur des titres assez récents.

Une vidéo promotionnelle a furtivement dévoilé l'existence d'une variante Iris Xe Max qui devrait être dévoilée en même temps que les processeurs Tiger Lake-H destinés aux PC portables premium.

Cette solution a fait une apparition dans la base SiSoftware et semble correspondre aux caractéristiques de la solution de référence Intel DG1 d'un GPU dédié avec 96 unités d'exécution, 768 streamings processors et 3 Go de mémoire VRAM.

Le passage dans la base indique une cadence de 1,55 GHz. S'il s'agit bien du DG1, il pourrait alors être associé à n'importe quel processeur et la plate-forme sur laquelle il a été testé utilise un processeur Coffee Lake.

La rumeur veut qu'il fasse une première apparition à bord d'un Acer Swift 3X avec un TDP de 25W et 4 Go de RAM mais cela reste à confirmer.