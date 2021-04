Intel et Microsoft veulent calmer les ardeurs du cryptojacking

L'engouement pour les cryptomonnaies fait monter la menace du cryptojacking. Intel et Microsoft préparent une riposte.

Si les ransomwares ont la part belle en ce moment, le succès des cryptomonnaies et la hausse rapide de leur valeur tend à accroître la menace du cryptojacking qui consiste à utiliser les performances de machines distantes grâce à un discret outil de cryptominage.

Il est ainsi possible pour des organisations frauduleuses de monter des réseaux de cryptojacking et de détourner la puissance des ordinateurs (et la consommation d'électricité qui va avec) pour réaliser du minage de cryptomonnaies.

Si cela épuise les capacités des ordinateurs grand public, quand cela finit par toucher des supercalculateurs dont les capacités de traitement pour leurs tâches normales se trouvent anémiées, cela peut poser de sérieux problèmes.

Les groupes Intel et Microsoft annoncent une collaboration pour aider les entreprises à lutter contre le cryptojacking qui aurait connu une très forte progression fin 2020, sans doute dans le sillage de la montée spectaculaire de la valeur du Bitcoin, et par extension des différentes cryptomonnaies du marché.

L'outil Microsoft Defender va désormais utiliser les capacités de machine learning et la télémétrie du module Intel Threat Detection Technology (TDT) pour détecter précocément les activités douteuses qui pourraient signaler du cryptojacking.

Cette parade sera intégrée dans les systèmes professionnels Intel vPro et dans certaines plates-formes Intel Core avec un ensemble de méthodes qui pourront aussi détecter rapidement les menaces de type ransomware.

Microsoft indique ainsi que si la collaboration porte avant tout sur l'activité illégale de minage, elle peut aussi apporter des éléments de défense contre les attaques side-channel et les rançongiciels.