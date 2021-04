Cryptomonnaies : grosse chute des monnaies virtuelles

Après les fortes hausses accumulées du début d'année, les cryptomonnaies sont en phase de redescente. Le Bitcoin, qui franchissait encore un nouveau record historique à plus de 64 000 dollars la semaine dernière, continue sa chute et se retrouve désormais sous les 50 000 dollars.

Il entraîne dans son reflux les autres monnaies virtuelles comme l'Ethereum, avec des reculs de 10 à 20%. Au total, ce sont 260 milliards de dollars qui ont été retranchés à la valorisation du marché en l'espace de quelques heures.

Les causes de ce décrochage abrupte ne semblent pas être spécifiquement liées à un phénomène particulier. Les cryptomonnaies sont montées très haut et très vite ces dernières semaines et des prises de bénéfices ont pu se faire à cette occasion, marquant une pause avant la prochaine escalade.

Plusieurs menaces de régulation restent dans l'air et peuvent inciter les investisseurs à la prudence. La Turquie a interdit les paiements en cryptomonnaies et plusieurs pays, dont les Etats-Unis, réfléchissent à encadrer plus strictement cet actif qualifié de "hautement spéculatif" et toujours déconseillé par les autorités bancaires, même si de plus en plus d'entreprises s'y intéressent.

Il y a aussi des projets de création de monnaies virtuelles alternatives supervisées par les banques centrales qui pourraient chercher à éclipser les monnaies totalement décentralisées.