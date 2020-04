Intel Alder Lake : les processeurs après Ice Lake lancés dès cette année ?

Le Web a commencé à évoquer l'existence d'une famille de processeurs Alder Lake chez Intel et qui pourrait faire partie d'une future famille Intel Core de 12ème génération.

Selon de nouvelles slides en fuite diffusées sur les réseaux sociaux chinois, on en apprend un peu plus sur le projets du groupe de Santa Clara, avec un possible lancement des processeurs Alder Lake pour PC de bureau dès la fin de l'année.

Avant cela, il y aura le lancement des processeurs Tiger Lake dont Intel a déjà officialisé l'existence l'an dernier. La diapositive, qui évoque les produits gravés en 10 nm attendus cette année, évoque également l'arrivée du premier GPU dédié Intel DG1 sous architecture Intel Xe.

Alder Lake devrait donc bien être gravé en 10 nm, marquant une évolution par rapport aux processeurs Intel Comet Lake-S pour PC de bureau gravés en 14 nm attendus fin avril et sans doute suivis par des processeurs Rocket Lake également gravés en 14 nm et qui devraient constituer les Intel Core de 11ème génération.

Intel Comet Lake-S : Intel Core 10ème génération

Intel Rocket Lake-S : Intel Core 11ème génération ?

Intel Alder Lake-S : Intel Core 12ème génération ?

Notez qu'Intel intègre plusieurs architectures, avec des noeuds de gravure différents, au sein de ses familles Intel Core, par exemple Comet Lake en 14 nm et Ice Lake en 10 nm dans la famille Intel Core de 10ème génération.

Selon les première informations officieuses, et donc à prendre avec des pincettes, les processeurs Alder Lake exploiteront une configuration avec des coeurs de nature différente, comme la plate-forme Lakefield composée d'un coeur puissant Sunny Cove et de coeurs économiques Atom Tremont.

A ceci s'ajoutera l'intégration de GPU exploitant l'architecture Intel Xe au sein d'une famille Intel Gen12 avant l'arrivée de cartes graphiques dédiées qui seront proposées sur tous les positionnements.