Intel Raptor Lake : officialisation et lancement, les dates se précisent

La famille Intel Core de 13ème génération est sur le point de débarquer avec une plate-forme Raptor Lake qui va prendre le meilleur d'Alder Lake (architecture hybride gravée en 10 nm, support DDR5 et PCIe Gen 5) en le poussant un peu plus loin.

Les processeurs pour PC de bureau arriveront avant la fin de l'année et il se murmure que les versions mobiles seront elles aussi de la partie peu après. La date de l'officialisation tourne toujours autour du 27 septembre, pour l'événement Intel Innovation, et se voit confirmée dans un nouveau document en fuite.

Cette date est aussi celle choisie par AMD pour commercialiser ses nouveaux processeurs Ryzen 7000 avec coeurs Zen 4 qui sera en confrontation directe avec les Raptor Lake.

Le document suggère que les précommandes débuteront aussitôt pour les Intel Core i9, dont le chef de file Intel Core i9-13900K, suivies deux semaines plus tard par les Core i7 et i5. Finalement, la date de commercialisation des processeurs Intel Core de 13ème génération semble être fixée au 20 octobre, soit près d'un mois après les puces d'AMD.

Ca va se bousculer au portillon

L'automne sera donc propice au lancement des nouvelles générations de processeurs mais aussi sans doute des GPU exploitant les plates-formes les plus récentes.

Tandis qu'Intel déploie en douceur ses GPU dédiés ARC, on attend chez AMD les cartes graphiques Radeon RX 7000 avec architecture RDNA 3, tandis que Nvidia sera aussi présent avec la gamme RTX 40 inaugurant l'architecture Ada Lovelace.

Tous ces processeurs et GPU arriveront dans un contexte plus déprimé, entre baisse des ventes de PC, excès de stocks de GPU dans la foulée du reflux du marché cryptomonnaies et toujours la crainte de difficultés économiques à venir et d'une inflation qui limite les manoeuvres et affaiblit les porte-monnaies.