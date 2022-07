Intel Raptor Lake : les processeurs mobiles arriveront aussi dès cette année

Le second semestre de l'année sera consacré chez Intel au lancement de la 13ème génération des processeurs Intel Core avec une plate-forme Raptor Lake qui reprendra les ingrédient de l'actuelle Alder Lake en les bonifiant.

Même gravure en 10 nm Enhanced Superfin, même architecture hybride mais plus de coeurs (jusqu'à 24 au lieu de 16) et un certain nombre d'optimisations...Raptor Lake devrait déjà offrir un joli gain de performances en attendant Meteor Lake et sa gravure en 7 nm l'an prochain.

Alder Lake comme Raptor Lake sont représentatifs d'une relance d'Intel dans l'expertise en matière de processeurs x86, après les années douloureuses du blocage en 14 nm, et le CEO Pat Gelsinger veut tout faire pour démontrer leurs qualités et faire oublier la montée en puissance du concurrent AMD et ses processeurs Ryzen.

Des processeurs mobiles avant la fin de l'année

Intel prépare donc le lancement des différentes versions de Raptor Lake en commençant par les processeurs pour PC de bureau attendus dès le mois d'octobre. Lors de la présentation des résultats financiers trimestriels, le dirigeant de la firme a indiqué en outre que les variantes arriveraient très vite derrière et seraient lancés avant la fin de l'année, et donc sans doute au cours du quatrième trimestre.

Cela marquerait une accélération du rythme par rapport à Alder dont les premiers processeurs desktop ont débuté en octobre 2021 tandis que les versions mobiles ne sont pas arrivées avant février 2022 après une présentation officielle lors du salon CES de Las Vegas.

Le géant de Santa Clara pourrait donc être tenté de forcer la cadence pour s'installer sur le marché avant l'arrivée des Ryzen 7000 avec architecture Zen 4 d'AMD, dont les versions mobiles Dragon Range et Phoenix ne seront sans doute disponibles qu'en 2023.