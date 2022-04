Intel Sapphire Rapids : le futur processeur Xeon en 56 coeurs en fuite

Une fuite en dit plus sur le futur processeur pour serveurs Sapphire Rapids en 56 coeurs qui sera le chef de file de la prochaine gamme Xeon Scalable.

Le groupe Intel devrait proposer dès cette année une nouvelle famille de processeurs Xeon pour serveurs. La nouvelle série Sapphire Rapids apportera un certain nombre de changements, à commencer par une nouvelle plate-forme Eagle Stream supportant la mémoire DDR5 et l'interface PCIe Gen 5.

Le processeur le plus puissant de cette famille sera dotée de 56 coeurs / 112 threads avec des coeurs puissants Golden Cove gravés en 10 nm Enhanced SuperFin (noeud Intel 7).

Il pourra être équipé de mémoire DDR5 mais Intel prépare également une version avec jusqu'à 64 Go de mémoire HBM2e. Les prototypes du processeur Sapphire Rapids en 56 coeurs atteignent pour le moment des cadences de 1,9 GHz en base et jusqu'à 3,3 GHz en boost (et 3,7 GHz sur un coeur) mais il reste à voir quelles seront les fréquences définitives.

Le système repéré par le leaker Yuuki_AnS s'appuyait sur 1 To de DDR5 et est annoncé avec une puissance de 350W en niveau PL1 et 420W en niveau PL2 mais la puissance totale pourrait grimper à 764W, selon les données du BIOS.

Sapphire Rapids viendra se confronter aux processeurs pour serveurs AMD Epyc Milan en Zen 3 et à l'évolution Milan-X avec 3D V-Cache mais la plate-forme pourrait être vite contrée par l'arrivée des Epyc en Zen 4 gravé en 5 nm, avec Genoa armé de 96 coeurs attendu vers la fin de l'année.