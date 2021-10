RISC-V : l'offre d'Intel pour racheter SiFive à 2 milliards de dollars insuffisante

Avec la tentative de rachat de ARM par Nvidia, la crainte d'une main-mise des architectures présentes dans de très nombreuses puces a relancé l'intérêt pour des plates-formes alternatives qui pourraient prendre le relais.

La firme SiFive veut se poser en leader de cette tendance qui remet l'architecture ouverte RISC-V en perspective avec la volonté de lui redonner un second souffle et un écosystème conséquent.

Cette évolution stratégique n'a pas échappé au géant Intel qui, tout en maintenant son effort sur sa propre architecture x86, pourrait soutenir RISC-V face à ARM en rachetant SiFive.

Toutes les options restent ouvertes

En juin dernier, l'agence Bloomberg affirmait que le groupe de Santa Clara avait fait une offre à 2 milliards de dollars. Après quelques mois de discussions, la même source indique que la proposition n'a pas convaincu.

Les deux entreprises ne s'entendraient ni sur les termes financiers ni sur le rôle que jouerait SiFive au sein d'Intel. Les discussions ne sont pas closes et pourraient reprendre sur d'autres bases, tandis que d'autres repreneurs peuvent entrer dans la danse. SiFive n'exclut pas non plus la possibilité de conserver son indépendance en réalisant son introduction en Bourse.

En attendant, l'entreprise recrute et renforce son équipe de développement d'architecture CPU, ce qui doit lui permettre à terme de faire monter ses offres en gamme. Plusieurs designs en 7 et 5 nm feront leur apparition ces prochaines années, dont certains seront gravés via le nouveau service de fonderie IFS d'Intel.