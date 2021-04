RISC-V : SiFive et OpenFive finalisent un SoC gravé en 5 nm et avec mémoire HBM3

L'architecture RISC-V pourrait constituer une alternative à ARM en cas de prise de contrôle trop stricte par Nvidia. OpenFive annonce avoir développé un SoC RISC-V à partir d'un CPU SiFive E72 et de mémoire HBM3.

Avec Nvidia bien décidé à racheter ARM et ses architectures présentes dans des milliards de puces dans le monde, l'architecture alternative et ouverte RISC-V est vue comme une possible opportunité pour qui ne voudrait pas basculer sous tutelle nord-américaine.

Des efforts se déploient donc pour faire de cette architecture une nouvelle référence crédible et la société SiFive a déjà affiché ses ambitions en recrutant pour CEO un ancien de Qualcomm, Patrick Little, avec la charge de développer l'offre et l'écosystème.

OpenFive, développeur de solutions silicium personnalisées, annonce ainsi avoir développé un SoC intégrant un coeur SiFive E76 RISC-V avec une gravure en 5 nm fournie par TSMC, démontrant ainsi que l'architecture peut être adaptée aux noeuds de gravure les plus fins.

Destiné au Edge computing, à l'intelligence artificielle et au HPC (High Performance Computing), il comprend le coeur SiFive E7 32-Bit, une interface D2D (Die to Die) d'OpenFive avec packaging 2.5D mais aussi une nouvelle mémoire HBM3 (High Bandwith Memory) offrant des vitesses de transfert jusqu'à 7,2 Gbps, soit le double de l'actuelle HBM2E.

OpenFive indique que sa solution est dès à présent disponible pour servir de base (en reprenant la totalité ou des parties du SoC) à la conception de systèmes RISC-V avec une gravure en 5 nm disponible dès ce deuxième trimestre 2021.