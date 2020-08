L'architecture GPU Intel Xe-HPG supportera du raytracing matériel

Le groupe Nvidia a été le premier à proposer des composants hardware pour du raytracing dans sa gamme de cartes graphiques GeForce RTX 20, ce qui a d'ailleurs été l'axe principal de sa communication et de son marketing et qui va être renouvelé avec les GeForce RTX 30 sous architecture Ampere.

AMD pourrait lui emboîter le pas dans sa future gamme de cartes graphiques avec une architecture dite Big Navi qui pourra être le support de GPU gaming haut de gamme.

Intel, qui sera bientôt aussi sur le segment des cartes graphiques grâce à une nouvelle architecture graphique Xe, devrait lui aussi proposer du raytracing matériel sur une partie de sa future gamme.

Selon Videocardz, cela devrait concerner la sous-architecture Intel Xe-HPG orientée milieu de gamme et gaming, avec de la mémoire dédiée GDDR6 et une production qui se ferait non pas avec les technologies de gravure d'Intel mais via un fournisseur tiers (TSMC ?), et avec un lancement en 2021, les prototypes étant déjà testés dans les laboratoires de la firme.

Elle n'exploiterait donc pas une nouvelle technologie de transistor Intel SuperFin en 10 nm plus performante que le FinFET et que doit dévoiler prochainement le groupe de Santa Clara.

Du côté de l'offre en entrée de gamme, Intel préparerait une base GPU SG1 pour serveurs en parallèle du GPU de référence DG1.