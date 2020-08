Intel Xe-HPG : les cartes graphiques gaming gravées en 6 nm chez TSMC ?

Intel proposera des cartes graphiques gaming à partir de 2021 en s'appuyant sur une architecture GPU Xe-HPG dont les composants seront produits par un acteur tiers. Qui et avec quel noeud de gravure ?

Le groupe Intel avait beaucoup à dévoiler pour son événement Architecture Day 2020 la semaine dernière, dont du nouveau sur ses projets en matière de cartes graphiques dédiées pour le grand public.

On a pu ainsi découvrir une sous-architecture Xe-HPG, entre l'entrée de gamme Xe LP et l'architecture pour serveurs Xe-HPC et proche du Xe HP pour stations de travail.

Il est question de support matériel du raytracing et d'utilisation de mémoire GDDR6 mais aussi d'une gravure qui ne fera pas appel à la gravure 10SF SuperFin d'Intel en 10 nm puisqu'elle sera confiée à un acteur tiers.

Intel ne s'est pas étendu sur le sujet et les spéculations vont bon train sur l'identité du fondeur chargé des futurs GPU gaming mais aussi sur le noeud de gravure choisi.

Le site ITHome croit savoir qu'il s'agira du fondeur taiwanais TSMC, ce qui serait raccord avec les rumeurs de ces dernières semaines, et que la gravure se fera en 6 nm qui constitue une évolution légère de l'actuel 7 nm.

La gravure N6 profite d'une technologie de lithographie EUV avancée pour améliorer la finesse des circuits électroniques tout en conservant globalement le même process que N7, permettant d'offrir des performances supérieures à moindre coût.

Si le calendrier de 2021 se confirme, les premiers GPU gaming d'Intel viendront se confronter aux cartes graphiques Radeon RDNA2 d'AMD et aux GPU Ampere de Nvidia.