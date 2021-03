Intel Xe-HPG : premier teaser sur l'architecture pour carte graphique gaming, annonce le 26 mars ?

Le groupe Intel a relancé son effort dans les architectures graphiques avec la plate-forme Intel Xe qui offre une modularité permettant d'aller de simples cartes graphiques intégrées à de puissants produits pour datacenter.

la variante la plus légère, Intel Xe-LP, est déjà présente dans les plates-formes Intel Core de 11ème génération, tandis que Xe-HPC sera bientôt au coeur du système Ponte Vecchio pour supercalculateurs.

Entre les deux, on trouvera Xe-HPG qui offrira des performances intermédiaires et pourrait devenir le support de futures cartes graphiques gaming, au même titre que ce que proposent Nvidia ou AMD.

La firme a d'ailleurs déjà évoqué quelques fonctionnalités relatives au gaming, comme le mesh shading pour cette architecture et le GPU de référence Intel DG2 qui l'exploite est en test en laboratoire depuis plusieurs mois.

Xe HPG microarchitecture teaser = ?? pic.twitter.com/kdzBokBiW4 — Intel Graphics (@IntelGraphics) March 18, 2021

Un lancement ayant été évoqué en 2021, on cherche donc des indices sur l'état d'avancement. Et justement, Intel vient de diffuser un teaser sur Xe-HPG sur les réseaux sociaux, ce qui peut laisser espérer des annonces prochaines et en tout cas alimente cette attente.

La courte vidéo ne dit pas grand-chose des caractéristiques de l'architecture mais la cite nommément. Le site AnandTech y a même trouvé une suite binaire qui semble correspondre à un adresse IP pointant vers la page officielle dédiée à Intel Xe.

Depuis, un message apparaît annonçant "Welcome to the Xe-HPG Scavenger Hunt" et pointant vers le 26 mars. Début des premières présentations ? L'un des premiers produits pourrait porter le nom de code Niagara Falls d'après les quelques indices rassemblés depuis le teaser.