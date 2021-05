Intel Xe-HPG DG2 : les caractéristiques des variantes des futures cartes graphiques

La plate-forme Intel DG2 profite de l'architecture Xe-HPG constitue la prochaine évolution de l'architecture graphique d'Intel que l'on devrait retrouver associée aux futurs processeurs Alder Lake (Intel Core 12ème génération) et comme support de cartes graphiques gaming dédiées.

L'enjeu est important puisqu'il doit permettre à Intel de proposer des cartes graphiques gaming grand public au même titre que Nvidia ou AMD. Le site Igor's Lab poursuit les révélations autour d'Intel DG2 et livre dans un tableau les principales caractéristiques des cinq variantes attendues pour PC de bureau et PC portables, qui iront de 128 EU (Execution Units) à 512 EU.

Image supposée d'un GPU Intel DG2 de référence

Un diagramme publié montre la connexion en PCIe 4.0 x12 entre un CPU Tiger Lake-H et le GPU Intel DG2 mais l'architecture graphique ne sera finalement proposé qu'avec Alder Lake, avec l'avantage du support de PCIe 5.0.

Igor's Lab précise d'ailleurs que les SKU les plus légers devraient être disponibles sur la fin d'année tandis que les plus puissants n'arriveront que début 2022. Par ailleurs, le focus semble être mis pour les premiers lancements purement sur des cartes graphiques pour PC portables, le calendrier d'un passage à des versions pour PC de bureau n'étant pas connu.

Tableau des caractéristiques des variantes Intel DG2 (source : Igor's Lab)

Le tableau des caractéristiques des cinq SKU Intel DG2 établit la présence de mémoire GDDR6 en 16 Gbps (4 à 16 Go) avec des bus mémoire variant de 64-bit à 256-bit selon la puissance du GPU et des fréquences de 1,1 GHz en base et 1,8 GHz en mode Turbo pour la carte graphique la plus performante.

Le TDP de la puce seule est estimé à 100W et devrait tourner autour de 125W pour l'ensemble, ce qui semble élevé pour une configuration de notebook. Igor's Lab note enfin que les versions pour PC de bureau devraient logiquement largement dépasser les 200W.