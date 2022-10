Interpol s'invite dans le Metavers

L'arrivée du Metaverse soulève de nombreuses questions de responsabilité et de législation ainsi que d'encadrement de ces univers virtuels. Mais Interpol veille au grain et annonce s'occuper du dossier.

Dans le cadre d'une réunion tenue à New Delhi, l'Agence Internationale de Centralisation des Renseignements policiers Interpol a annoncé avoir ouvert une antenne au coeur même du métavers.

Comprenons bien qu'il ne s'agit pas pour Interpol d'envoyer ses recrues surveiller et enquêter dans le Metaverse, mais de créer son propre univers virtuel pour accueillir les particuliers et les professionnels.

Interpol créé son propre environnement virtuel

Il s'agit ainsi d'un métavers orienté intégralement vers la lutte contre la criminalité internationale. On peut y trouver des répliques en 3D des véritables bureaux de l'agence localisés à Lyon, le tout étant hébergé sur le Cloud d'Interpol et garantir ainsi un certain niveau de sécurité.

Les visiteurs peuvent communiquer et échanger des infos, mais l'objectif principal sera de permettre aux policiers de suivre des formations en réalité virtuelle : études de dossiers particuliers, analyses scientifiques, méthodologies d'enquêtes... L'objectif est de proposer un espace de collaboration et de formation accessible par delà les frontières et distances qui séparent les intervenants.

Interpol justifie la création de son univers virtuel par l'augmentation significative de la criminalité en ligne. Un argument qui fait écho au cabinet de conseil Gartner qui indiquait que d'ici 2026 plus d'un quart de la population mondiale passerait au moins 1h par jour dans un des métavers disponibles. Il est donc capital pour Interpol de s'approprier cette technologie et ce concept pour anticiper les actions à mener au sein de ces univers.