Meta dévoile son casque de réalité mixte Meta Quest Pro hors de prix

Meta a finalement officialisé son nouveau casque de réalité virtuelle hier soir et si le Meta Quest Pro avait déjà fait l'objet de nombreuses fuites, la maison mère de Facebook a réussi à nous étonner, surtout par le prix gargantuesque demandé pour son dispositif.

C'est donc dans le cadre de sa conférence Connect 2022 que Meta a dévoilé son nouveau casque qui ne manque pas d'atouts pour séduire, mais qui devrait toutefois difficilement trouver son public... Car si Meta propose un appareil censé booster l'adoption au Metavers et ses univers virtuels, il faudra être sacrément fortuné pour acquérir le casque de réalité mixte.

Meta Quest Pro : un prix lunaire !

Abordons directement le sujet qui fâche, à savoir le prix : 1799€ en Europe pour un casque de réalité virtuelle. Un prix dément qui ne trouve aucun équivalent sur le marché et se veut quasiment deux fois plus cher que les meilleurs casques du moment... Du coup, on s'attend à ce que Meta mette le paquet côté technologies pour justifier un prix aussi aberrant, et il faut dire que l'on est plutôt bien servis...

Car le Meta Quest Pro se présente comme le meilleur casque de réalité virtuelle du marché. Notons d'abord qu'il s'agit d'un casque de réalité mixte : il peut plonger le porteur dans des univers virtuels ou lui faire apparaitre du contenu en surimpression à la réalité grâce à des caméras situées à l'extérieur.

Le casque embarque une dizaine de nouveaux capteurs de mouvements et proximité, il est compatible WiFi 6, Bluetooth 5.2 et se veut autonome : pas besoin de le connecter à un PC ni un smartphone pour qu'il fonctionne (cela reste néanmoins possible pour une utilisation via les jeux Steam VR).

Moins lourd que les autres casques Quest, le Meta Quest pro propose deux écrans LCD de 1800x1920 pixels par oeil avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il embarque des technologies de suivi oculaire, rendu fovéal et des expressions faciales pour les retranscrire en jeu ou proposer des commandes rapides. Les avatars du joueur reproduiront ainsi les expressions du visage du porteur pour plus d'immersion dans le métavers.

Mark Zuckerberg, patron de Meta a partagé :

"Voici... Meta Quest Pro. C'est le premier modèle de notre nouvelle ligne de casques haut de gamme, conçu pour accroître les possibilités offertes par la réalité virtuelle. Il reprend ce que les gens aiment dans Meta Quest 2 et y ajoute une multitude de nouvelles technologies pour vous aider à faire plus dans le métavers. Il est conçu pour la collaboration et la créativité, et, avec la réalité mixte intégrée, il vous permet de faire des choses qui n'étaient pas possibles auparavant. Le tout dans un design magnifique et confortable à porter. Que vous cherchiez à travailler d'une nouvelle manière, ou que vous souhaitiez simplement bénéficier des meilleures expériences disponibles aujourd'hui... Il redéfinit la norme"

Avec un prix aussi élevé, le Meta Quest Pro s'oriente davantage vers les professionnels que les particuliers et joueurs.

Le pack Meta Quest Pro sera proposé en France à compter du 25 octobre pour 1799,99€, il sera composé d'un casque, de manettes Meta Quest Touch Pro, de pointes de stylet, bloqueurs de lumière partielle et station de chargement, les précommandes étant d'ores et déjà ouvertes sur le Meta Store.