iOS 14 serait toujours proposé sur iPhone 6S et iPhone SE

C'est en juin prochain pour l'événement WWDC 2020 qu'Apple dévoilera les grandes lignes de iOS 14, la prochaine évolution de son système d'exploitation mobile, mais quels seront les modèles d'iPhone supportés et y aura-t-il d'anciennes versions sorties du catalogue officiel ?

Selon iPhonesoft, la liste des iPhone compatibles restera la même que celle pour iOS 13, avec les additions des iPhone 12 et d'un éventuel iPhone SE 2 / iPhone 9.

La nouvelle version d'iOS pourra donc encore être installée sur les iPhone 6S / 6S Plus mais aussi sur le vénérable iPhone SE qui devrait connaître un successeur ce printemps.

C'est du côté de iPadOS, la variante d'iOS dédiée aux tablettes tactiles, que l'on trouvera quelques ajustements. Seront sorties de la liste des tablettes compatibles l'iPad Mini 4 et l'iPad Air 2, équipés de puces Apple A8 et A8X.

Apple devrait donc garder encore cette année un certain nombre de modèles d'ancienne génération, aux côtés de ses appareils mobiles les plus récents. On peut tout de même se demander si l'iPhone SE sera toujours bien présent si un iPhone SE 2 doit être officialisé dans quelques semaines.