iOS 16 draine l'autonomie des iPhone

La nouvelle version du système d'exploitation mobile d'Apple, iOS 16 est disponible sur un ensemble d'iPhone, mais tous n'accueillent pas l'OS dans les mêmes conditions.

En marge des nouveautés apportées par iOS 16, il semble que le système pose à nouveau quelques problèmes du côté de l'autonomie des appareils.

iOS 16 : l'autonomie de l'iPhone en baisse

Selon nombre d'utilisateurs, iOS 16 se montrerait particulièrement gourmand et détériorerait ainsi grandement l'autonomie de leur iPhone. Une situation qui n'aurait rien d'étonnant puisque l'on a vu presque chaque nouvelle version d'iOS critiquée pour un problème identique.

Traditionnellement toutefois, il s'agit d'un problème temporaire et artificiel : l'autonomie du terminal n'est pas réellement impactée puisque ce sont seulement les algorithmes intégrés à iOS qui nécessitent plusieurs jours pour estimer l'autonomie restante de la batterie avec plus de précision. En temps normal, l'utilisateur récupère une estimation plus fiable de son autonomie restante, qui correspond à ce qu'il avait avant de passer sur la nouvelle version de l'OS.

Un vrai problème, pas une fonctionnalité

Mais cette fois, il semble que le problème ne vienne pas de là, mais qu'iOS soit réellement plus énergivore. Le déploiement d'iOS 16.0.1 et 16.0.2 n'a rien changé à la donne et étaient principalement focalisés sur les problèmes de tremblement de l'appareil photo.

Selon les informations actuellement partagées, il semble que le retour haptique du clavier soit à l'origine de cette surconsommation. Apple avait prévenu que cette option pouvait faire chuter sensiblement l'autonomie de ses smartphones puisqu'il s'agit d'émettre des vibrations à chaque tapotement sur une touche. Néanmoins même les utilisateurs n'ayant pas activé cette option semblent concernés par la chute d'autonomie.

Apple plancherait déjà sur une solution, sans expliquer l'origine de cette surconsommation.