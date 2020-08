iPad Air 4 : la tablette attendue début 2021 avec un SoC Apple A14

Apple finira bien par proposer une évolution de sa tablette iPad Air mais la prochaine version n'arriverait pas avant le mois de mars 2021. Selon le site MyDrivers, la tablette tactile offrira un affichage 11 pouces (ou 10,8 pouces selon d'autres sources) Liquid Retina aux bordures réduites.

On trouvera également un SoC Apple A14 gravé en 5 nm, comme les iPhone 12 attendus en septembre / octobre prochain. Plusieurs configurations mémoire seront proposées : 128 / 256 / 512 Go.

La rumeur d'un remplacement de la connectique Lightning par de l'USB-C reste d'actualité et un Smart Connector serait présent sur la tranche pour relier des accessoires, et notamment un dock / clavier Magic Keyboard.

Plusieurs de ces fonctionnalités relevaient plutôt des iPad Pro et l'iPad Air changerait ainsi de statut pour se positionner en proposition intermédiaire de milieu de gamme, entre les tablettes premium et les iPad placés en premiers prix.

Côté tarif, justement, l'iPad Air 4 pourrait voir son prix de départ augmenter à 650 dollars, au lieu de 500 dollars pour le modèle actuel. Pour ce qui est de l'iPad Pro, on attend du nouveau à la rentrée mais il faudra sans doute patienter jusqu'à l'an prochain pour voir débarquer les premières tablettes avec affichage Mini-LED, et plus encore pour des appareils en micro-LED.